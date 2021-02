Tunisia: malcontento per iniziativa Ghannouchi sulla crisi politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha provocato critiche l'iniziativa politica lanciata ieri dal presidente del parlamento tunisino e del partito islamico di Ennahda, Rachid Ghannouchi, che ha inviato una missiva al presidente Kais Saied chiedendo un vertice a tre con il premier, Hicham Machichi, per risolvere la crisi istituzionale in corso nel paese. Il segretario generale del Movimento popolare di sinistra e rappresentante del blocco democratico, Zuhair al-Maghzawi, ha confermato che "Ghannouchi non ha presentato il messaggio all'ufficio parlamentare o ai blocchi parlamentari". Il politico ha detto in una dichiarazione ad "Al-Arabiya", che "Ghannouchi agisce come capo del movimento Ennahda e non come presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo". (Res)