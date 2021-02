Egitto: ministro Petrolio El Molla oggi in Israele e nei territori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, partirà oggi per un viaggio in Israele e nei territori palestinesi per colloqui con alti funzionari locali. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio egiziano in una nota. A Ramallah, el Molla incontrerà Mohamed Mustafa, il consigliere presidenziale palestinese per gli affari economici. In Israele, il ministro egiziano incontrerà la sua controparte, Yuval Steinitz. (Res)