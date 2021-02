Business news: Cina, interconnettività energetica con Paesi vicini pari a 2,6 milioni di kilowatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interconnettività energetica tra la Cina e i Paesi vicini ammontava a 2,6 milioni di kilowatt alla fine del 2020. Lo ha reso noto l'Amministrazione nazionale dell'energia cinese (Nea). I Paesi vicini includono Laos, Russia, Myanmar e Vietnam. Secondo la Nea, negli ultimi anni la Cina ha potenziato la connettività infrastrutturale energetica con i Paesi vicini, il che è importante per migliorare la capacità di sicurezza energetica, realizzare l'allocazione ottimale delle risorse e approfondire la cooperazione economica e commerciale. I progetti cinesi di energia solare ed eolica nei Paesi dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) hanno fornito soluzioni "intelligenti" e "pulite" e hanno fortemente promosso lo sviluppo a basse emissioni di carbonio in quelle regioni, ha aggiunto l'amministrazione. (Cip)