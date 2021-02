Business news: export prodotti agricoli Usa in Cina raggiungerà record di 31,5 miliardi di dollari nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni agricole statunitensi in Cina dovrebbero raggiungere 31,5 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2021 che terminerà il 30 settembre, un record. Lo prevede il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda). Le stime sono superiori di 4,5 miliardi di dollari rispetto alle precedenti, pubblicate a novembre. "Le esportazioni di ottobre-dicembre hanno raggiunto un massimo storico di 14,4 miliardi d dollari, in gran parte a causa delle robuste spedizioni di soia, mais, sorgo, grano, cotone e zampe di pollo. Le vendite eccezionali di molti di questi prodotti rimangono elevate, con vendite di mais a livelli senza precedenti", ha spiegato il dipartimento, secondo cui la Cina rimarrà il più grande mercato agricolo statunitense nell'anno fiscale 2021, seguita da Canada e Messico. Secondo l'Usda le esportazioni agricole complessive degli Stati Uniti nell'esercizio 2021, trainate da semi oleosi e cereali, sono stimate in 157 miliardi di dollari, in aumento di cinque miliardi rispetto alle previsioni di novembre. (Nys)