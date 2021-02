Business news: Iran, produzione siderurgica in aumento del 2 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i primi dieci mesi dell’anno iraniano corrente (periodo compreso tra il 20 marzo 2020 e il 19 gennaio 2021), la produzione siderurgica dell’Iran è aumentata del 2 per cento su base annua. Secondo il quotidiano “Tehran Times”, nel periodo in questione sono stati prodotti 12,14 milioni di tonnellate di prodotti in acciaio. Nel decimo mese, tuttavia – ovvero nel periodo compreso tra dicembre e gennaio – la produzione ha registrato un calo del 6 per cento su base annua. Durante lo scorso anno iraniano, concluso il 19 marzo 2020, la produzione di acciaio era cresciuta significativamente del 27 per cento rispetto all’anno precedente (2018-2019). Dal settembre 2019, il governo dell’Iran ha imposto un dazio del 25 per cento sull’esportazione di minerali grezzi, soprattutto ferro, per scoraggiarla e permettere alle industrie nazionali di lavorare il minerale e creare prodotti con maggior valore aggiunto. (Res)