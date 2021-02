Business news: Arabia Saudita, stop a contratti con imprese senza sede regionale nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Arabia Saudita intende porre fine ai contratti con qualunque impresa o compagnia commerciale straniera la cui sede regionale non si trovi nel Regno, a partire dal primo gennaio 2024. La decisione varrebbe per qualunque autorità, istituzione e fondo legato al governo o ai suoi apparati. Secondo una fonte ufficiale citata dal quotidiano economico “Al Eqtisadiya”, la decisione giunge nel quadro degli sforzi del governo saudita per ‘nazionalizzare’ le attività delle compagnie e istituzioni straniere che cooperano con il Regno, per fornire nuove opportunità lavorative, per porre fine alla “dispersione economica”, per aumentare l’efficienza delle spese e per garantire che prodotti e servizi acquistati dai vari apparati pubblici sauditi siano eseguiti sul territorio del Regno. (Res)