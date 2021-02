Business news: Egitto, avviato sviluppo di una stazione di compressione del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turboden SpA, una società del gruppo Mitsubishi Heavy Industries, è il fornitore del più grande sistema Orc ad alta temperatura mai costruito, che, accoppiato con compressori a motore elettrico (Emd) da 20 MWel forniti da Siemens Energy, aumenta l'efficienza della stazione di compressione del gas di Gasco (società egiziana per il gas naturale) a Dahshour (Gcs). Lo riferisce un comunicato stampa di Turboden, società del gruppo Mitsubishi Heavy Industries e azienda italiana leader mondiale nella progettazione, produzione e manutenzione di sistemi Orc (Organic Rankine Cycle). Il progetto Gasco Dahshour è il primo al mondo nel suo genere. Sfrutterà il calore proveniente da quattro turbine a gas esistenti e dalle nuove turbine a gas ad alta efficienza e basse emissioni fornite da Siemens Energy. Grazie al recupero del calore dei gas di scarico, questa soluzione integrata consente di generare 192 GWh/l'anno di elettricità senza alcun consumo di carburante. Questa energia, alimentando due compressori elettrici da 10 MWe ciascuno, consente a Gasco di risparmiare 65 milioni di Sm3 di gas naturale all'anno e di conseguenza evitare ogni anno l'emissione di 120.000 tonnellate di CO2 (pari all'assorbimento di C02 di un'area forestale sei volte l'area di Manhattan, NY). “Poiché questo sistema può funzionare completamente disconnesso dalla rete elettrica e non necessita di acqua, è perfettamente adatto per essere installato in zone remote o deserte. Inoltre, l'opportunità di replicare il progetto è un concreto passo avanti verso la decarbonizzazione dell'industria Oil&Gas”, ha dichiarato Paolo Bertuzzi, managing director e Ceo di Turboden S.p.A. Da parte sua, Emad Ghaly, managing director di Siemens Energy in Egitto, ha dichiarato: “Questo progetto unico fa parte del nostro impegno a sostenere il governo nell'adozione di soluzioni e modelli di business efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico, per sostenere ulteriormente l'infrastruttura energetica del paese, che l'Egitto già possiede. Il progetto Dahshour, con questa soluzione rivoluzionaria contribuirà a rafforzare la disponibilità e il potenziamento del gas naturale a sostegno del sud dell'Egitto”. Questo progetto è finanziato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) nell'ambito del suo programma quinquennale di decarbonizzazione, avviato nel 2018 e incentrato sulla modernizzazione e l'efficienza energetica. Gasco, l'operatore statale delle reti di trasporto del gas naturale in Egitto, intende investire nel miglioramento dell'efficienza della propria infrastruttura sfruttando i finanziamenti della Bers, pienamente coerente con il Green Economy Transition Approach (Get) che contribuisce alla maggiore sostenibilità del settore. Il regional manager North Africa Siemens Energy Industrial Application, Youssef Taabouz, ha affermato: “In Siemens Energy ci concentriamo sulla fornitura ai nostri clienti di soluzioni energetiche sostenibili, siamo lieti di contribuire con la nostra turbina a gas e i nostri treni di compressione Emd a questo progetto pionieristico all'avanguardia nella regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa). Le nostre apparecchiature affidabili garantiranno un basso costo del ciclo di vita con ridotte emissioni di Nox e CO presso la stazione di Dahshour”. Da parte sua, Nicola Rossetti, Sales & Business Development Manager Oil&Gas and Combined Cycle, ha affermato: “Questo progetto unico è una dimostrazione concreta che i sistemi ORC sono soluzioni di efficienza energetica che consentono all'industria O&G di migliorare la sostenibilità dei suoi processi, supportando l'industria nel suo percorso verso la decarbonizzazione. Siamo molto orgogliosi di collaborare con Gasco su questa soluzione integrata che può diventare una best practice per una nuova generazione di stazioni di compressione del gas sostenibili". (Com)