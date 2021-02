Business news: Egitto, assegnati 10 contratti per ricerca oro nel Deserto orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano Tarek el Molla ha assistito alla firma di dieci nuovi contratti per la ricerca dell'oro nel Deserto orientale dell’Egitto, con investimenti fino a 11 milioni di dollari. Lo riferisce un comunicato stampa del dicastero del Cairo. I contratti sono parte di una gara d'appalto i cui risultati erano stati annunciati alla fine di novembre 2020. Su un totale di 10 contratti, Akh Gold, di proprietà del magnate Naguib Sawiris, ha vinto quattro contratti con un investimento netto fino a 4,1 milioni di dollari per cercare oro in nove blocchi nel Deserto orientale. Tre contratti sono stati firmati invece dalla canadese Red Sea Resources per cercare oro in cinque blocchi nel Deserto orientale con investimenti fino a 5,5 milioni di dollari. Un contratto da 1 milione di dollari è stato invece firmato dalla compagnia North Africa for Mining. Infine la società egiziana al Abadi for Mining and Contracts ha vinto un contratto da 636.000 dollari. La prima gara d’appalto per lo sfruttamento delle risorse aurifere nel Deserto orientale è stata lanciata nel 2017 con la selezione di undici società. Nel gennaio 2020 l’Egitto ha adottato una nuova legge sulle risorse minerarie basata su royalties, tasse e sistema di partnership gratuito e a metà marzo ha lanciato una gara i cui risultati sono stati annunciati il 19 novembre con la selezione delle quattro società vincenti. "La nuova legge e il suo statuto esecutivo hanno dato un potente impulso e incentivo alle società internazionali ed egiziane nel settore minerario a partecipare alla gara", ha commentato Sawiris, alla stampa egiziana, aggiungendo che l'Egitto ha immense risorse minerarie che rappresentano una grande opportunità per l’economia nazionale. (Cae)