Business news: italiana Seas si aggiudica costruzione strada fra Camerun e Gabon

- La compagnia edile italiana Seas si è aggiudicata l'appalto per la costruzione della strada Olounou-Oveng, che collega il Camerun al Gabon. Il contratto commerciale, riferisce la stampa camerunese, è stato firmato lo scorso 15 febbraio dal ministro dei Lavori pubblici di Yaoundé, Emmmanuel Nganou Djoumessi, e l'amministratore delegato di Seas, Francesco Pauseli. "Questo contratto consentirà alla società italiana Seas di contribuire alla fase I del progetto di costruzione della strada di confine Olounou-Oveng-Gabon (105 chilometri in totale), per un costo stimato dei lavori di 67 miliardi di franchi Cfa" (quasi 124 milioni di dollari). In questa prospettiva, il passo successivo è la firma dello stesso contratto pubblico tra lo Stato del Camerun e Seas. Il progetto prevede in particolare la realizzazione del tratto Olounou-Oveng, lungo 70 chilometri, per una strada a due corsie e una velocità di riferimento di 60 chilometri all'ora. La società prevede di realizzare 59 strutture di drenaggio trasversali; di 13 ponti di varie lunghezze, lo sviluppo di incroci; la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per la sicurezza. Secondo il progetto, i lavori dovrebbero durare due anni. (Res)