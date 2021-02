Business news: Zambia, Ice organizza partecipazione italiana alla fiera Agritech Expo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), nell’ambito dell'attività promozionale dedicata al settore della meccanizzazione agricola ed in collaborazione con FederUnacoma, organizza la partecipazione collettiva italiana alla fiera Agritech Expo Zambia, che si terrà a Chisamba dal 15 al 17 aprile 2021. Come previsto dalle misure straordinarie promosse da Ice-Agenzia e ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) per sostenere le imprese italiane sui mercati esteri, in risposta all'emergenza Covid 19, nel 2021 la partecipazione a questa iniziativa sarà gratuita per uno stand preallestito di 9 metri quadrati (mq) del valore di 810 euro, con la facoltà di richiedere metri quadrati aggiuntivi sostenendone il costo di 90 euro al mq ciascuno. Sarà inoltre possibile richiedere, in aggiunta ad uno stand preallestito gratuito da 9 mq, anche dell'area nuda per l'esposizione di macchinari al costo di 30 euro al mq ciascuno con la facoltà di richiederne fino ad un massimo di 100 mq. Le richieste di adesione saranno accolte dalle ore 09:00 di giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 18:00 di giovedì 25 febbraio 2021 nelle forme e nelle modalità riportate nell’apposita sezione “Modalità di adesione” della presente circolare. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in anticipo o oltre i termini indicati. Al fine di coinvolgere il maggior numero di aziende possibili, si darà priorità all'assegnazione di uno stand gratuito da 9 mq per azienda, la richiesta di eventuali mq aggiuntivi verrà presa in considerazione laddove ci sia ancora area espositiva residua e dopo aver esaurito la lista di attesa, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle adesioni. (Res)