Business news: ex ministro Finanze senegalese Diop nominato direttore generale Ifc

- L'ex ministro delle Finanze del Senegal, Makhtar Diop è stato nominato direttore generale e vicepresidente esecutivo della Società finanziaria internazionale (Ifc), il braccio della Banca mondiale dedicato a finanziare progetti di sviluppo tramite il settore privato. Lo riferisce la Banca mondiale in un comunicato, nel quale il presidente David Malpass ne elogia la "vasta esperienza nello sviluppo e nella finanza e una solida carriera nel servizio e nella leadership nei settori pubblico e privato nei Paesi in via di sviluppo". Le sue competenze, si legge nella nota, "aiuteranno il Gruppo della Banca Mondiale a procedere con una rapida risposta alla crisi globale e contribuiranno a promuovere una ripresa verde, resiliente e inclusiva". Il presidente del Togo Faure Gnassingbé si è congratulato con Diop per la nomina: nel definirlo "un grande amico del Togo", il ministro ha pubblicato un post su Twitter nel quale si complimenta con l'ex ministro, fino ad ora incaricato come vicepresidente del Gruppo della Banca mondiale per le infrastrutture. "Il settore privato è essenziale per lo sviluppo dell'Africa e sono convinto che con Makhtar Diop la cooperazione tra l'Ifc e il continente (africano) sarà più fruttuosa e a beneficio delle popolazioni vulnerabili", ha scritto il capo dello Stato. Diop guiderà l'Ifc - ad oggi la più grande istituzione di aiuti allo sviluppo globale - a partire dal primo marzo. (Res)