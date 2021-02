© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 21 febbraio, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2145m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: aria umida che ristagna sul Nordovest determinerà una nuova giornata con diffusa nuvolosità sulla pianura piemontese seppur con maggiori possibilità per schiarite soleggiate di tanto in tanto,; schiarite maggiori sulle aree alpine più interne. Anche in Liguria qualche raggio di Sole in più rispetto ai giorni precedenti. Clima mite, sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti deboli e in Liguria mare poco mosso. (Rpi)