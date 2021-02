Business news: Saipem presenta a Expo Dubai installazione ispirata alle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem sarà presente all’Esposizione Universale di Dubai, che si aprirà il primo ottobre 2021 con una installazione ispirata alle energie rinnovabili. Stando al relativo comunicato stampa, la società parteciperà in qualità di partner tecnico come "official premium provider" del Padiglione Italia: l’accordo per la partnership è stato siglato da Stefano Cao, amministratore delegato di Saipem, e da Paolo Glisenti, commissario generale dell’Italia per Expo 2020 a Dubai. Nell’ambito dell’esposizione universale dal titolo “Connecting Minds, Creating the Future”, che per la prima volta si tiene in un paese arabo, il Padiglione Italia ha scelto il tema “Beauty connects People” ovvero la “bellezza” come risultato della sintesi armonica del sapere, del saper fare e del creare un valore, attraverso la tecnologia, le arti e le scienze. All’interno del Padiglione è presente un’area inserita nel percorso espositivo dedicata all’innovazione italiana: in linea con il linguaggio narrativo del Padiglione, Saipem ha contribuito con una installazione sospesa che sarà posizionata all’entrata dell’area e sarà dedicata alle tecnologie applicate alle energie rinnovabili, che l’azienda sta sviluppando per sostenere i propri clienti attraverso la transizione energetica. L’installazione, prosegue la nota, rimanderà a elementi naturali che racconteranno l’Italia, la creatività, l’innovazione, l’energia ed il mondo a livello globale e locale, avvalendosi anche di tecnologie multimediali“La partecipazione di Saipem al Padiglione Italia in Expo Dubai sarà una testimonianza delle migliori competenze del nostro paese nella sostenibilità: un modello, quello che Saipem esporrà nel nostro Padiglione con una installazione di grande impatto e significato, rappresentativo di come la transizione energetica verso un mondo resiliente e sostenibile veda l’Italia oggi in una posizione di primato internazionale e di forte competitività tecnologica”, ha commentato il commissario italiano Paolo Glisenti. “La partecipazione di Saipem a Expo 2020 Dubai dove si terrà la prima esposizione universale in un paese arabo, in concomitanza con il 50mo anniversario della fondazione degli Emirati Arabi Uniti, è particolarmente significativa anche per la nostra presenza da 50 anni nel paese: un evento che fa da cerniera tra Oriente e Occidente e conferma il nostro ruolo significativo sia all’interno del sistema paese Italia sia in un paese del Medio Oriente con cui abbiamo un rapporto consolidato", ha aggiunto Stefano Cao. "Con la nostra installazione vogliamo portare la testimonianza della capacità di innovazione dell’ingegno tutto italiano applicato anche al settore delle energie rinnovabili a cui gli Emirati Arabi guardano con particolare attenzione: ringraziamo Italy Expo 2020 per questa importante opportunità di farci testimoni per l’Italia della nostra capacità di essere incubatori di idee e di eccellenze italiane, coniugandola con la nostra responsabilità nei confronti della catena di fornitura italiana”, ha concluso. (Com)