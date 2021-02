Business news: Iran, export settore industriale a più di 2 miliardi di dollari in dieci mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore complessivo delle esportazioni del settore industriale dell’Iran ha raggiunto i 2,075 miliardi di dollari nei primi dieci mesi dell’anno iraniano corrente (20 marzo 2020 – 19 gennaio 2021), secondo dati pubblicati dall’Organizzazione iraniana per la promozione del commercio (Tpo). Tra le merci esportate nel periodo in questione, figurano elettrodomestici (7,703 milioni di dollari), componenti auto completi (Cbu, 2,52 milioni di dollari), componenti auto Skd (semi-knocked down, 306,663 milioni di dollari), diversi tipi di trasformatori, per 14,974 milioni di dollari, pompe e compressori (5,556 milioni di dollari). Secondo il capo dell’Amministrazione iraniana delle dogane (Irica), Mehdi Mir-Ashrafi, l’Iran ha scambiato nei primi dieci mesi dell’anno iraniano corrente beni per 58,7 miliardi di dollari: di questi, la quota totale dell’export è stata parti 94,45 milioni di tonnellate – per 28,63 miliardi di dollari – e 28,24 milioni di tonnellate. Secondo il funzionario, nel periodo di riferimento l’export di beni non petroliferi ha visto un calo del 17,7 per cento e del 20 per cento, rispettivamente in termini di peso e valore, su base annua. (Res)