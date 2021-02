Business news: governo Iraq discute di misure per garantire energia elettrica in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ministeriale per l’energia dell’Iraq ha discusso dei preparativi necessari garantire l’elettricità per la prossima stagione estiva. Secondo l’ufficio stampa della presidenza del Consiglio dei ministri irachena, “il premier Mustafa al Kadhimi ha presieduto una riunione del Consiglio ministeriale per l’energia, per discutere dei preparativi in corso per garantire l’energia elettrica e fornirla ai cittadini durante la prossima stagione estiva”. Al Kadhimi ha ribadito la necessità di compiere tutti gli sforzi possibili per aumentare la produzione di energia elettrica, soddisfare il fabbisogno dei cittadini e ridurre le ore di interruzione della corrente, ordinando al ministero dell’Elettricità di proseguire con le misure per la manutenzione richiesta delle centrali di generazione elettrica. (Res)