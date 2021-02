Business news: Arabia Saudita, istituita Banca per piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto dell’Arabia Saudita ha approvato l’istituzione di una Banca per le piccole e medie imprese (Pmi), allo scopo di raccogliere sotto un unico “ombrello” tutte le soluzioni di finanziamento e consentire alle Pmi di avere accesso a fondi adeguati. Secondo il quotidiano saudita "Arab News", la decisione è stata accolta con favore dagli esperti di industria del Regno. Mohammed al Tuwaijri, vice presidente del Fondo nazionale per lo sviluppo, ha detto che la nuova banca contribuirà all’economia locale colmando le lacune esistenti nei finanziamenti. Secondo dati rilasciati a gennaio 2021 dalla Banca centrale di Riad (Sama), nel terzo trimestre 2020 il credito totale fornito alle Pmi ammontava a 46,99 miliardi di dollari, in aumento di quasi il 50 per cento rispetto al terzo trimestre 2019. (Res)