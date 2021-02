Business news: Omc, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala eletta direttrice generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala è stata ufficialmente eletta come nuova direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo rende noto la stessa Omc su Twitter, precisando che il suo mandato inizierà il prossimo primo marzo. Prima donna e prima africana a ricoprire l'incarico, Okonjo-Iweala è stata designata oggi dal Consiglio generale dell’organismo dopo che la sua era rimasta l'unica candidatura in seguito al ritiro dell'unica concorrente rimasta in lizza, l'ex ministra del Commercio sudcoreana Yoo Myung-hee (Res)