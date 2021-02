Business news: Congo-Brazzaville, economia crescerà dello 0,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Repubblica del Congo tornerà a crescere timidamente dello 0,5 per cento nel 2021. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dal Comitato economico e finanziario nazionale del Congo (Cnef), riunito in videoconferenza, che ha rilevato un miglioramento della situazione economica nazionale in relazione al buon andamento atteso delle attività non petrolifere (+8,1 per cento), nonostante la contrazione del 9,1 per cento prevista per l'attività petrolifera. L'attuale curva dell'economia è migliore rispetto al quella dello scorso anno, segnato da un forte calo del tasso di crescita del prodotto interno lordo (Pil), che si è contratto del 7,3 per cento. Sul fronte dei prezzi, gli esperti hanno rilevato l'assenza di pressioni inflazionistiche, con un tasso di inflazione stimato allo 0 per cento per quanto riguarda la media annua a fine 2020, rispetto al 2,3 per cento di un anno prima, a causa dell'indebolimento della domanda interna e dei prezzi internazionali. Lo scorso gennaio il governo ha lanciato il Fondo di impulso di garanzia e sostegno, destinato alle imprese locali e ai responsabili di progetto. (Res)