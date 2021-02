Business news: Zimbabwe, Banca centrale alza tasso di prestito al 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dello Zimbabwe ha alzato il suo tasso di prestito principale dal 35 al 40 per cento, nel tentativo di ridurre la liquidità e controllare la speculazione nel suo mercato di valuta estera. In una nota, l'istituto di credito ha spiegato che l'aumento del tasso di interesse deciso "tiene conto delle attuali condizioni di liquidità nel mercato e della necessità di continuare a controllare l'indebitamento speculativo". L'economia dello Zimbabwe ha subito una brusca contrazione nel 2019 dopo che la valuta locale introdotta per far fronte a una carenza di dollari Usa è diminuita di valore. L'inflazione ha raggiunto il picco dell'837 per cento nel mese di luglio. (Res)