Business news: Nigeria, governo stima contrazione economia dell'1,92 per cento nel 2020

- L'economia della Nigeria si è contratta di 1,92 punti percentuali nel 2020, rispetto alla crescita del 2,27 per cento registrata nel 2019. Lo riferisce l'ente statistico nigeriano, sottolineando che il risultato segna la seconda recessione del Paese dal 2016 e che l'esito negativo è dovuto principalmente al forte calo di entrate per la crisi del prezzo del petrolio generata dalla pandemia di Covid-19. Nel quarto trimestre del 2020 l'economia nazionale è debolmente cresciuta dello 0,11 per cento. Nel suo ultimo aggiornamento sull'economia globale, pubblicato a gennaio, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha stimato che l'economia nigeriana si sia contratta del 3,2 per cento nel 2020, auspicando una ripresa dell'1,5 per cento nel 2021. (Res)