Business news: Eni, aggiornamento tempi del progetto in Mozambico dopo ottimizzazione costi

- Per quanto riguarda le nostre attività in Mozambico, lavoriamo per creare sinergie cercando al contempo di ridurre i costi analizzando le nuove condizioni del mercato dopo la pandemia. Così i rappresentanti di Eni, durante la conference call con la comunità finanziaria per presentare il Piano strategico 2021-2024. "Prevediamo di elaborare un aggiornamento sulle tempistiche nel corso dell'anno, una volta che sarà completata l'attività di ottimizzazione dei costi", hanno spiegato. (Ems)