Governo: Cdm lunedì alle 9.30, a odg nuovo decreto Covid

- Il Consiglio dei ministri è convocato per lunedì, 22 febbraio 2021, alle ore 9.30 a palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: decreto legge, ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (presidenza - Salute); leggi regionali, esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali e varie ed eventuali. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. (Com)