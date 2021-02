Business news: Kazakhstan, utile netto Caspian Pipeline Consortium pari a 630 milioni di dollari nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto del Caspian Pipeline Consortium (Cpc) alla fine dello scorso anno ammontavano a 630,1 milioni di dollari rispetto agli 1,18 miliardi registrati nel 2019. Lo ha affermato il direttore generale del Cpc, Nikolay Gorban, durante una conferenza in cui ha presentato i risultati della compagnia per l’anno appena trascorso. Il fatturato annuale del consorzio è stato di 2,111 miliardi di dollari, rispetto a 2,265 miliardi di dollari nel 2019. "I volumi, ovviamente, sono inferiori rispetto allo scorso anno, ma ciò è dovuto al calo della produzione", ha spiegato Gorban. Il Cpc ha riferito a gennaio che alla fine dell'anno ha ridotto le esportazioni di petrolio del 6,7 per cento rispetto al 2019, a 59,027 milioni di tonnellate. I principali volumi di petrolio verso il sistema di oleodotti Cpc l'anno scorso provenivano dai giacimenti di Tengiz, Karachaganak e Kashagan, pari rispettivamente a 26,462; 10,517; e 14,273 milioni di tonnellate di petrolio. Il consorzio del gasdotto caspico è un consorzio e un gasdotto per il trasporto di petrolio caspico dal giacimento di Tengiz al terminal marittimo Novorossijsk-2 sulla costa russa del Mar Nero, oltre a fungere da rotta di esportazione di petrolio dai giacimenti Kashagan e Karachaganak. (Res)