Business news: Pakistan, raggiunto accordo con missione Fmi per lo sblocco di 500 milioni di dollari

- Le autorità del Pakistan hanno raggiunto con un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un pacchetto di misure che, previa autorizzazione del Consiglio esecutivo dell’istituzione, dovrebbe portare allo sblocco di 500 milioni di dollari di fondi a favore del Paese asiatico. Lo rende noto lo stesso Fondo al termine di una missione guidata da Ernesto Ramirez Rigo. L’intesa riguarda la revisione parziale del programma di riforme governativo sostenuto da un Extended fund facility (Eff) dell’Fmi da complessivi 6 miliardi di dollari. “Le politiche e le riforme attuate dalle autorità pachistane prima dello shock legato alla pandemia di Covid-19 avevano iniziato a ridurre gli squilibri economici e a porre le condizioni per performance economiche migliori. Molti degli obiettivi fissati dal programma di sostegno Eff erano sul punto di essere raggiunto. Tuttavia, la pandemia ha interrotto questi miglioramenti e ha costretto le autorità a perseguire altre priorità per salvare vite e sostenere famiglie e imprese”, si legge nella dichiarazione di Rigo. (Inn)