Business news: India, Cairn Energy intenta causa da 1,2 miliardi di dollari a Nuova Delhi

- Cairn Energy, una delle aziende leader nell'esplorazione e nello sviluppo degli idrocarburi, ha intentato una causa al governo indiano presso una corte degli Stati Uniti, per ottenere l'attuazione di un pronunciamento arbitrale che gli riconosce un rimborso fiscale di 1,2 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che ha consultato i relativi incartamenti giudiziari. Lo scorso dicembre una corte arbitrale ha riconosciuto all'azienda britannica un risarcimento di oltre 1,2 miliardi di dollari più gli interessi, nel contesto di una disputa con Nuova Delhi relativa alla presunta violazione da parte dell'India di un trattato sugli investimenti col Regno Unito. Cairn ha chiesto alla magistratura statunitense di riconoscere la validità del pronunciamento e di renderlo esecutivo, col rimborso all'azienda di versamenti fiscali effettuati a partire dal 2014, più i relativi interessi compositi. Secondo una fonte citata da "Nikkei", Cairn si sta posizionando per ottenere il rimborso, potenzialmente anche tramite il sequestro di asset indiani negli Usa. Secondo recenti indiscrezioni di stampa, Cairn avrebbe già iniziato a catalogare asset indiani all'estero che potrebbero essere sequestrati in assenza di un accordo, inclusi conti bancari, aeroplani della compagnia Air India e navi. Lo scorso anno l'India ha perso un altro arbitrato internazionale di alto profilo, relativo ad una disputa fiscale da 2 miliardi di dollari con Vodafone. (Inn)