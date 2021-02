Business news: Kazakhstan, arrestato per appropriazione indebita l’ex presidente di Tengri Bank Shaikenov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kazakhstan hanno arrestato l’ex presidente dell’istituto Tengri Bank, Yerzhan Shaikenov, nel quadro di un’indagine sul furto di fondi per circa 12,6 milioni di dollari. Ne dà notizia l’ufficio stampa dell’Agenzia nazionale per il monitoraggio finanziario, ripreso dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Shaikenov era stato presidente del consiglio di amministrazione di Tengri Bank dal giugno del 2019 al maggio del 2020. Nel settembre successivo, a causa di una serie di violazioni alle normative in vigore in Kazakhstan, la banca è stata privata della licenza necessaria a condurre operazioni finanziarie. Nel febbraio del 2021 è arrivata la liquidazione dell’istituto. Già dal novembre del 2020, tuttavia, la stampa riferiva dell’apertura di un’indagine da parte del gruppo investigativo interdipartimentale per il monitoraggio finanziario sulla base di accuse di “appropriazione indebita di beni affidati” a carico di ex dirigenti di Tengri Bank. Nel quadro dell’inchiesta sono stati spiccati questo mese mandati d’arresto anche per l’ex direttore del dipartimento amministrativo della banca, Almas Bakytuly, e di Togzhan Tileuzhanovna, a capo della società Rakhmetova sotto il controllo di Tengri Bank. (Res)