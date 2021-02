Business news: sbarca a Singapore il servizio di consegna della compagnia malese AirAsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AirAsia Food, il servizio di consegne a domicilio della compagnia aerea privata AirAsia, lancerà a Singapore le sue prime attività fuori dai confini della Malesia. Lo rende noto “The Straits Times” citando Amanda Woo, capo dell’ufficio commerciale dell’azienda. La dirigente ha spiegato che AirAsia ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità di Singapore. Secondo Woo, nella città-Stato l’azienda si occuperà non solo di consegne di cibo e bevande, ma anche di sostenere attività nei settori dell’industria alberghiera, della moda e della cosmetica. Il servizio di consegna di pasti a domicilio è stato avviato in Malesia nel maggio del 2020. Secondo la compagnia aerea, è utilizzato da 500 ristoranti e nei primi tre mesi di attività ha effettuato circa 15 mila consegne. Secondo Sabrina Khaw, direttrice di AirAsia Food, l’impresa è nata a seguito della constatazione delle “esorbitanti commissioni” previste dalla maggior parte delle piattaforme per le consegne a domicilio in Malesia, in media tra il 20 e il 35 per cento. “AirAsia Food ha un modello a zero commissioni”, ha spiegato. La compagnia aerea era stata precedentemente colpita in maniera dura dalla pandemia di Covid-19 e dalle conseguenti interruzioni del traffico aereo. (Res)