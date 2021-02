Business news: Cina, pagamenti online in aumento durante il Festival di Primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pagamenti online in Cina tramite NetsUnion e China UnionPay sono aumentati durante le festività Capodanno lunare cinese. Secondo i dati diffusi dalle due piattaforme, i pagamenti online durante le festività, dall'11 al 17 febbraio, sono stati pari a 6.360 miliardi di yuan (circa 985,5 miliardi di dollari). In dettaglio, NetsUnion ha elaborato 7,94 miliardi di transazioni di pagamento online durante le vacanze di quest'anno, con il volume totale delle transazioni che ha raggiunto 4.980 miliardi di yuan (769,2 miliardi di dollari). La società ha registrato un aumento del 66,6 per cento delle transazioni giornaliere medie rispetto a quelle effettuate durante la stessa vacanza dell'anno scorso. I pagamenti online tramite China UnionPay hanno raggiunto il record di 1.380 miliardi di yuan (213,1 miliardi di dollari) durante le festività del Festival di Primavera. Il dato è aumentato del 4,8 per cento rispetto alle vacanze dello scorso anno. Secondo i dati del ministero del Commercio, la Cina ha assistito a vivaci attività di consumo durante le vacanze. Le vendite combinate delle imprese di vendita al dettaglio e di ristorazione sono aumentate del 28,7 per cento anno su anno a 821 miliardi di yuan (126,8 miliardi di dollari). (Cip)