Business news: Fmi, nel 2021 crescita al 3,3 per cento in Bahrein

- La crescita economica stimata del Bahrein nel 2021 dovrebbe raggiungere il 3,3 per cento, e restare stabile attorno al 3 per cento nel medio termine. È quanto emerge da stime effettuate dal Fondo monetario internazionale (Fmi). “Il Bahrein si è mosso rapidamente per affrontare gli effetti sanitari ed economici del Covid-19, proteggendo vite ed entrate. Politiche rapide e ben coordinate hanno aiutato a limitare la diffusione del virus, a sviluppare accesso veloce e ampio a vaccinazioni, e a fornire sostegno in liquidità ai più bisognosi”, ha detto Ali al Eyd, mission leader dell’Fmi che ha tenuto discussioni con il Bahrein. Tuttavia, ha sottolineato la missione, la pandemia e le conseguenti misure di contenimento continuano ad avere un impatto sul Regno insulare: nel 2020 la crescita è stimata al -5,4 per cento, trascinata soprattutto da una contrazione nel settore non-petrolifero del 7 per cento. La crescita del Pil legato a idrocarburi è stimata al 2 per cento, mentre l’inflazione è diminuita del 2,3 per cento. (Res)