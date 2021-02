Business news: Egitto, zona industriale Sinai riceverà Gnl con navi cisterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo privato Saadudein avvierà nei prossimi giorni la fornitura di Gnl destinata a scopi industriali nella penisola del Sinai. Lo ha reso noto Mohamed Saadudein, presidente dell’omonimo gruppo che trasferirà il Gnl con le navi cisterna, anziché attraverso la rete infrastrutturale. Lo riferisce il quotidiano “Al Mal”. “Sinai Gas Company sta intensificando il suo lavoro per completare le procedure volte ad avviare il progetto ‘Trasferimento di gas naturale tramite navi cisterna’ destinate al settore industriale in Sinai. L’azienda è ora nelle fasi finali e l’avvio delle forniture tramite navi cisterna è prevista entro pochi giorni”, ha aggiunto Saadudein, che è anche presidente della Lng Investors Association. "La Sinai Gas Company sta ora preparando gli stabilimenti di Abou Zeneima e le sue reti interne per ricevere il Gnl", ha continuato. All'inizio del 2020, il governo egiziano ha annunciato un progetto per trasferire il gas naturale attraverso navi cisterna, con l'obiettivo di coprire l'85 per cento dei luoghi remoti che non sono raggiunti dalla rete nazionale. Il progetto sarà realizzato attraverso il Gruppo Saadudein con investimenti fino a 150 milioni di sterline egiziane (circa 10 milioni di dollari). "Si prevede di fornire dai 60.000 ai 70.000 metri cubi di gas naturale al giorno a tre quattro fabbriche ad Abou Zeneima", ha rivelato Saadudein, aggiungendo che "le forniture di Gnl saranno trasferite da sei petroliere per un importo di 25 milioni di sterline ciascuna (quasi 1,6 milioni di dollari)". (Cae)