Business news: la Libia potrebbe aumentare le importazioni di elettricità dall'Egitto

- Il ministro dell'Elettricità egiziano, Mohamed Shaker, ha ricevuto al Cairo una delegazione libica di alto livello per discutere del dossier delle forniture di energia elettrica alla Libia. Le due parti, riferisce la stampa egiziana, hanno parlato per l'appunto della possibilità di aumentare le esportazioni di elettricità in Libia attraverso la linea di interconnessione elettrica con il Paese delle piramidi. Nel 1998, Egitto e Libia hanno avviato una linea di interconnessione elettrica con una capacità fino a 220 kilovolt. La linea fornisce attualmente circa 150 megawatt (Mw) di elettricità alla Libia. "La delegazione libica ha richiesto di aumentare l'elettricità di ulteriori 50 Mw per raggiungere i 200 Mw", ha detto Ayman Hamza, portavoce del ministero dell'Elettricità. (Cae)