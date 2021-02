Business news: gruppo Atlantic costruirà sesto cementificio del Camerun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo ivoriano Atlantic avvierà nei prossimi mesi in Camerun i lavori di costruzione di un nuovo cementificio, il sesto del Paese. Lo ha annunciato l'amministratore delegato del gruppo, Kone Dossongui, precisando che il cantiere sarà aperto nella località di Kribi per realizzare uno stabilimento che produrrà 1 milione di tonnellate di cemento all'anno. Secondo quanto riferito da "Financial Afrik" il progetto, del costo stimato di circa 32 milioni di dollari, dovrebbe generare più di 2 mila posti di lavoro diretti e indiretti e ha già ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per la sua istituzione. Il complesso sarà costruito su un'area di 10 ettari nella zona portuale industriale di Kribi. La sua costruzione dovrebbe portare la capacità di produzione di cemento in Camerun a quasi 10 milioni di tonnellate all'anno, in un Paese dove sono già installati cinque operatori. Tra questi Cimenteries du Cameroun (Cimencam), una controllata del gruppo francese Lafarge-Holcim-Maroc Afrique (Lhma) con una capacità di 2,2 milioni di tonnellate; Dangote Cement Cameroon (Dcc), filiale dell'omonimo gruppo nigeriano con una capacità di 1,5 milioni di tonnellate; la turca Eren Holding attraverso Medcem Camerun con una produzione annua di 600mila tonnellate; Cimenteries d'Afrique (Cimaf) di proprietà del gruppo marocchino Addoha con una capacità di 500mila tonnellate; la società Mira per una capacità prevista di 1 milione di tonnellate all'anno. (Res)