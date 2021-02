Business news: la via trans-sahariana Algeri-Lagos sarà operativa dal prossimo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima sezione della strada trans-sahariana (Algeri-Lagos) sarà completata entro il prossimo mese di giugno 2021. Lo ha dichiarato Farouk Chiali, ministro ad interim dei Lavori pubblici e dei trasporti algerino, sul terzo canale della radio pubblica algerina. “È un'azienda algerina che si occupa degli ultimi lavori di questa tratta", ha sottolineato il ministro Chiali, precisando che l'asse trans-sahariano tra Algeria e Nigeria (Algeri-Lagos) sarà completato il prossimo giugno. "Una cerimonia sarà organizzata per completare questo progetto africano di 4 mila chilometri con sezioni in Tunisia, Ciad e Mali", ha detto il ministro, citato dal quotidiano "Echorouk", spiegando che sono in corso lavori per convertire le strade del deserto in autostrade, collegandole ad altre arterie stradali. L'Algeria conta su questo progetto per entrare nel mercato africano, che comprende oltre 700 milioni di persone provenienti dai paesi che saranno collegati dalla strada, ovvero Tunisia, Niger, Burkina Faso, Mali, Nigeria e nazioni limitrofe. Il progetto è stato avviato nel 1960, con collegamenti tra Algeri e Lagos, in Nigeria, più diverse diramazioni. A causa delle difficoltà economiche e finanziarie dei paesi del Sahel, ma anche della profonda instabilità e scarsa sicurezza dovuta alla presenza di gruppi terroristici, il progetto ha subito grandi ritardi nel completamento di molte sezioni africane. L'Algeria ha stanziato quasi 3 miliardi di dollari per completare la sua quota del progetto, scommettendo su questa strada per collegare i suoi porti mediterranei al cuore dell’Africa subsahariana. (Ala)