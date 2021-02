Argentina: presidente Fernandez candidato al Nobel per la Pace per ruolo svolto in crisi Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, è entrato nella lista dei candidati al premio Nobel per la Pace per il ruolo avuto nella gestione della crisi politico istituzionale scatenatasi in Bolivia alla fine del 2019. Lo rende noto la stessa presidenza argentina segnalando che l'istituzione norvegese ha accettato la proposta con cui un gruppo di deputati boliviani intende riconoscere a Fernandez l'atteggiamento "deciso e coraggioso che ha permesso di salvare la vita" dell'ex presidente Evo Morales, dei suoi collaboratori e della democrazia boliviana. Costretto alle dimissioni, dopo le proteste scatenate per una presunta frode nelle elezioni che lo avevano confermato presidente, Morales si era trasferito in Messico e, un mese dopo, aveva optato per l'ospitalità e l'asilo offerto a Buenos Aires. Dalla capitale argentina, un anno dopo la fuga, si era rimesso in moto per raggiungere la patria tornata sotto la guida del "suo" partito, Movimento per il socialismo (Mas). (segue) (Abu)