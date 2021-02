Argentina: presidente Fernandez candidato al Nobel per la Pace per ruolo svolto in crisi Bolivia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez, si legge nella nota della Casa Rosada, ha per questo sostenuto oggi un incontro in videoconferenza con Evo Morales, il senatore Leonardo Loza e il deputato Gualberto Arispe Maita, primi firmatari dell'iniziativa. "Rifarei la stessa cosa mille volte", ha detto Fernandez durante la riunione virtuale. "Ho fatto solo quello che un uomo per bene e un democratico deve fare", ha aggiunto Fernandez che, a novembre del 2020, aveva riaccompagnato il leader "cocalero" sino alla frontiera binazionale. "Se in qualche momento ho capito di aver compiuto il mio dovere è stato quando ti ho abbracciato sul ponte e tu sei tornato nella tua terra", ha detto il presidente argentino a Morals. "In quel momento ho realizzato che avevamo raggiunto l'obiettivo. L'unio mio merito è stato quello di proteggere una persona tanto amata dai boliviani e aver aiutato per quanto possibile il ritorno della democrazia", ha sottolineato. Morales, si legge ancora nel comunicato, ha da parte sua detto che quanto fatto da Fernandez "per la Bolivia, per la democrazia, per la mia vita è qualcosa di inedito, di unico al mondo. Dopo essere tornato in patria, alcuni dirigenti mi chiedevano come potessi ringraziarla". Così, ha concluso, "è nata l'idea di presentare la candidatura al premio Nobel per la pace. (Abu)