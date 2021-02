Business news: Cina, produzione robot industriali in aumento del 19,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di robot industriali in Cina è aumentata del 19,1 per cento anno su anno nel 2020. Secondo il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione (Miit) la crescita indica il miglioramento delle prestazioni del mercato e l'accelerazione dell'aggiornamento "intelligente" da parte delle imprese. L'anno scorso, il reddito operativo delle imprese produttrici di robot industriali al di sopra delle dimensioni designate ha registrato un aumento del sei per cento su base annua. Il mercato dei robot di servizio ha funzionato bene, con il reddito operativo delle imprese relative al di sopra delle dimensioni designate che ha raggiunto 10,31 miliardi di yuan (circa 1,6 miliardi di dollari), in aumento del 31,3 per cento su base annua nel 2020. Il Paese ha pubblicato una linea guida nel 2016 con l'obiettivo di triplicare la produzione annuale di robot industriali a centomila entro il 2020. (Cip)