Business news: Mongolia, Pil in calo del 5,3 per cento nel 2020

- Il Prodotto interno lordo della Mongolia è calato del 5,3 per cento nel 2020. Lo indicano i dati ufficiali riportati dall'agenzia di stampa nazionale "Montsame", secondo cui l'economia mongola ha assistito a una crescita del 2,9 per cento nell'ultimo trimestre dello scorso anno. Nel 2018 e nel 2019 la crescita economica era stata, rispettivamente, del 7,2 e del 5,2 per cento. A pesare maggiormente sulla performance del 2020 sono stati in particolare i settori dell'industria mineraria ed estrattiva (-2 per cento), dei servizi (-3 per cento), dei trasporti e delle telecomunicazioni (-1,5 per cento), delle vendite all'ingrosso e al dettaglio (-1,3 per cento). In crescita, invece, il valore aggiunto del settore agricolo (+6,2 per cento sull'anno precedente). Simile risultato positivo è stato registrato anche dal settore dell'allevamento (+6,3 per cento) e dai rispettivi prodotti (+5,9 per cento). (Res)