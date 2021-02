Business news: Qatar-Arabia Saudita, ripresi ufficialmente scambi commerciali per via terrestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dogane del Qatar hanno cominciato ufficialmente le operazioni di riapertura per consentire lo scambio commerciale diretto tra l’emirato e l’Arabia Saudita, nei quadri della riconciliazione siglata tra Doha e i quattro Paesi “boicottatori” lo scorso 5 gennaio, al summit del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) ad Al Ula. Secondo quanto riferisce in un comunicato ufficiale l’Autorità generale delle dogane qatariota, l’amministrazione dei valichi terrestri ha “cominciato le proprie operazioni di dogana per lo scambio commerciale tra Qatar e Arabia Saudita”. Il lavoro, prosegue la nota, è relativo a “operazioni di importazione ed esportazione di merci e carichi commerciali, specificate secondo le condizioni annunciate dalle autorità. (Res)