Business news: Algeria, nel 2020 operazioni di raffinazione petrolio aumentate del 7,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le difficili condizioni finanziarie, le operazioni di raffinazione del gruppo petrolifero algerino Sonatrach hanno registrato, nel 2020, un aumento del 7,4 per cento rispetto al 2019, aumentando da 27,2 a 29,1 miliardi di tonnellate. Secondo i dati forniti da Sonatrach le operazioni hanno visto livelli elevati di produzione di derivati petroliferi, raggiungendo i volumi record di 9,5 milioni di tonnellate di diesel e 3,4 milioni di tonnellate di benzina. Secondo Sonatrach l’aumento del volume di petrolio raffinato ha permesso all’Algeria di smettere di importare benzina dal mese di agosto 2020, e per la prima volta da dieci anni di esportare benzina e diesel. Lo scorso gennaio il direttore generale di Sonatrach, Taoufik Hakar, ha dichiarato che Sonatrach ha intenzione di investire 40 miliardi di dollari nel corso dei prossimi cinque anni. “Il programma di investimenti per i prossimi cinque anni raggiungerà i 40 miliardi di dollari, il 51 per cento dei quali in valuta nazionale, il che riflette l’attuazione della politica della compagnia, mirante a integrare il contenuto locale nelle sue attività e a promuoverlo”, ha detto Hakar. Lo stesso dirigente ha rivelato che il gruppo continuerà a rispondere ai crescenti bisogni del mercato interno, che raggiungerà circa 70 milioni di tonnellate di petrolio equivalente a partire dal 2024, mantenendo il livello delle esportazioni a più di 90 milioni di tonnellate di petrolio equivalente all’anno, grazie all’avvio dello sfruttamento dei nuovi giacimenti nelle regioni del sud-ovest e del sud-est del Paese. In precedenza, il ministero algerino dell’Energia ha rivelato che le perdite della compagnia petrolifera pubblica Sonatrach, a causa della pandemia di coronavirus, avevano raggiunto i 10 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2020. Il dicastero ha inoltre evidenziato che le esportazioni di Sonatrach sono calate del 41 per cento, fino a settembre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. (Ala)