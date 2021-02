Business news: Cina, prevista costruzione di oltre 600 mila stazioni base 5G nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina costruirà più di 600 mila stazioni base 5G nel 2021. Lo ha reso noto in una conferenza stampa il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione (Miit). L'ingegnere capo e portavoce del Miit, Tian Yulong, ha illustrato lo sviluppo del settore nel 2020 riferendo che i servizi di telecomunicazione nel Paese hanno registrato una crescita su base annua del 20,6 per cento e le entrate dei servizi di software e informazioni sono aumentate del 13,3 per cento. "L'anno scorso sono state costruite e messe in funzione più di 600 mila stazioni base 5G e il numero di connessioni terminali 5G ha superato i 200 milioni, coprendo tutte le città al di sopra del livello della prefettura", ha detto Tian. La Cina ha inoltre intensificato gli sforzi per attuare la strategia di innovazione e sviluppo dell'Internet industriale, con oltre 1.100 progetti 5G+. Notevoli progressi sono stati compiuti nella lotta alla violazione dei diritti e degli interessi degli utenti, delle telecomunicazioni e delle frodi online, nonché delle trasmissioni illegali non autorizzate, ha aggiunto. (Cip)