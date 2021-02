Business news: India, per tecnologie informatiche anno fiscale verso chiusura con crescita del 2,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle tecnologie informatiche indiano incrementerà i ricavi del 2,3 per cento nell’anno fiscale in corso, che si concluderà il 31 marzo, arrivando a 194 miliardi di dollari. Lo prevede l’Associazione nazionale delle compagnie di software e servizi (Nasscom). Il comparto ha aumentato il numero di occupati di 138 mila unità e il totale è salito a 4,47 milioni. Le esportazioni dovrebbero crescere dell’1,9 per cento e totalizzare 150 miliardi di dollari mentre le vendite domestiche, con una crescita del 3,4 per cento, dovrebbero valere 45 miliardi di dollari. Per il segmento dei servizi si stima un incremento del 2,7 per cento, a 99 miliardi di dollari, mentre per la gestione dei processi d’impresa uno del 2,3 per cento, a 38 miliardi di dollari. Anche per software e hardware si attende un’espansione: rispettivamente del 2,7 per cento, a nove miliardi di dollari, e del 4,1 per cento, a 16 miliardi di dollari. (Inn)