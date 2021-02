Business news: Egitto, avviata seconda fase sistema di fatturazione elettronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze egiziano ha lanciato la seconda fase del sistema di fatturazione elettronica. Lo ha reso il dicastero attraverso un comunicato stampa. La seconda fase del programma riguarda 347 società iscritte al Centro servizi per i maggiori contribuenti. Le restanti aziende iscritte al Centro aderiranno al sistema entro il 30 giugno, ha spiegato il ministro delle Finanze, Mohamed Maait. “È un passo importante sulla via della transizione digitale prevista dal programma Vision 2030 dell'Egitto. Questo sistema aiuterà nella digitalizzazione delle transazioni commerciali e utilizzerà metodi tecnici aggiornati", ha osservato Maait. Dopo il 30 giugno le aziende saranno obbligate ad aderire al sistema, altrimenti scatteranno azioni penali. La prima fase del sistema è stata avviata il 13 novembre scorso e vi hanno partecipato 134 aziende, in rappresentanza dei principali contribuenti del Paese. (Cae)