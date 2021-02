Commercio: Rinaldi-Ferri (Lega), su ambulanti da Raggi atteggiamento vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta il sindaco di Roma Virginia Raggi dimostra la sua incapacità e inadeguatezza, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro con un atteggiamento vergognoso nei confronti di migliaia di famiglie romane". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti della Lega l'Eurodeputato Antonio Maria Rinaldi e il consigliere del Municipio Roma XIV Mauro Ferri, prossimo candidato al Comune di Roma. "Disattendendo una legge dello stato e una legge regionale, il comune di Roma senza alcuna riforma costituzionale si improvvisa legislatore, superiore al parlamento italiano - continua la nota -. A fronte di un parere dell'autorità del garante, la Raggi decide riapplicare la direttiva Bolkestein, mandando a bando oltre quindicimila licenze di operatori ambulanti in attesa del rinnovo automatico previsto per legge. Migliaia di famiglie di questa città già in grave difficoltà a causa della pandemia e delle continue vessazioni da parte di questa giunta pentastellata, sono sprofondate nella disperazione a seguito di questo ingiusto provvedimento. Disapplicare le leggi, revocare le proroghe e fare nuovi bandi getta nel panico sia i livelli amministrativi, sia gli operatori". Secondo gli esponenti della Lega "appare inoltre evidente, che disapplicare arbitrariamente da parte del comune di Roma una norma nazionale per riapplicare la direttiva 'Servizi-Bolkestein' metterebbe a rischio oltre 186.000 operatori che operano in tutta Italia, per un principio di applicazione di legge che vale ovviamente per tutto il nostro paese. Utilizzare il parere del garante della concorrenza, seppur autorevole ma non vincolante, allo scopo di pura propaganda elettorale sulla pelle di migliaia di famiglie romane e a caduta mettere a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro in tutta Italia, è vergognoso e inqualificabile. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà alla categoria degli ambulanti e non esiteremo a scendere al loro fianco per questa profonda ingiustizia. In momento così difficile per la nostra Nazione, dove da poco si è insediato un governo di unità nazionale, vedere il sindaco della capitale d'Italia agire in questa maniera nei confronti di migliaia di famiglie allo stremo a causa della pandemia non fa onore a chi dovrebbe rappresentare tutti i cittadini romani", conclude la nota.(Com)