Business news: premier Singapore commenta il bilancio, pensare al futuro anche durante la pandemia

- Singapore deve rafforzare le proprie capacità e la propria competitività, perché deve tenere “un occhio al futuro” anche nel mezzo della pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il primo ministro Lee Hsien Loong, commentando la presentazione della legge di bilancio per il 2021. “Quando il sole tornerà, dovremo essere pronti a cogliere nuove opportunità”, ha spiegato il capo del governo in un post su Facebook. “Il deficit di bilancio del 2020 – ha ricordato Lee - si è attestato al 13,9 per cento del Pil, il più ampio di sempre. Ne avevamo bisogno per tenere i nostri cittadini al sicuro e per proteggere i loro mezzi di sussistenza durante la pandemia di Covid-19. Quest’anno, continueremo ad aiutare i singaporiani e ole imprese attraverso il pacchetto di assistenza da 11 miliardi di dollari. Il deficit sarà più leggero, solo il 2,2 per cento del Pil. Le cose stanno gradualmente tornando alla normalità”. Tuttavia, il premier ha sottolineato che durante il contrasto agli effetti della pandemia non si può “dimenticare il futuro”. “Per questo, il bilancio prevede tante spese per rafforzare le nostre capacità e la nostra competitività. Quando il sole tornerà, dovremo essere pronti a cogliere nuove opportunità. Questo spirito ci ha aiutato a superare l’ultima crisi finanziaria: con la resistenza che il nostro popolo ha mostrato questa volta, sono fiducioso che potremo rifarlo”, ha concluso Lee. (Res)