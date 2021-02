Milano: Forza Italia, riattivare Area C scelta pericolosa e irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come volevasi dimostrare la sinistra ha deciso di riattivare Area C, nonostante le criticità dovute all’emergenza sanitaria e all’affollamento dei mezzi pubblici. Una scelta vergognosa che va contro ogni norma di buonsenso”. Così il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale e consigliere comunale a Milano, Gianluca Comazzi, commenta in una nota la decisione del Comune di Milano di riattivare Area C a partire da mercoledì 24 febbraio. “Pur di far cassa questa giunta è disposta a tutto, anche a creare enormi disagi ai cittadini che tra mille sacrifici fanno il possibile per continuare a lavorare. Ci opporremo con forza contro questa decisione sbagliata che danneggia milioni di milanesi e pendolari”, conclude l’azzurro. La riattivazione “sarà totalmente inutile per l'aria, come attestano le rilevazioni durante il lockdown, pericolosa per i pendolari, dannosa per quel poco di commercio che sopravvive in centro”, per il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale, che accusa Sala di “farsi tirare la giacca dagli ambientalisti”. “Il sovraffollamento dei mezzi pubblici rischia di far diffondere maggiormente il virus. Per ridurre l'inquinamento dovuto da traffico automobilistico vanno cancellate le corsie ciclabili che, come dimostrato, congestionano maggiormente il traffico che produce smog. Ho proposto anche di rivedere gli orari scolastici: dalle 11 alle 18. Questo eviterebbe l'affollamento dei mezzi soprattutto nell'orario mattutino. Siamo in emergenza sanitaria, oltre al vaccino, serve la collaborazione di tutti”, aggiunge in una nota il consigliere comunale azzurro Alessandro De Chirico. (Com)