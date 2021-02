Business news: Kazakhstan-Malesia, firmato protocollo d’intesa su cooperazione scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Università Utebayev del petrolio e del gas di Atyrau, in Kazakhstan, ha firmato un accordo di cooperazione in materia accademica e scientifica con la malese University Tecnology Petronas. Lo riferisce il portale “Kazinform”, secondo cui alla cerimonia online, organizzata con l’assistenza dell’ambasciata kazakha a Kuala Lumpur, ha partecipato il rettore dell’Università Utebayev Gulzata Shakulikova e il vice cancelliere dell’ateneo malese Mohamed Ibrahim. L’intesa prevede lo sviluppo di una cooperazione in particolare nei settori dell’istruzione e della ricerca, in base alla quale studenti e insegnanti avranno accesso comune ai laboratori e alle librerie delle due università e riceveranno costante sostegno per le iniziative scientifiche. Inoltre, verranno organizzati su base regolare eventi per gli scambi di esperienze tra scienziati e docenti. (Res)