Lombardia: Fontana, 19 operatori sanitari in aiuto dell’Umbria

- “La Lombardia risponde alla richiesta di aiuto urgente della Regione Umbria. Un contingente di 19 operatori sanitari tra medici e infermieri partirà dalla Lombardia per aiutare gli ospedali di Perugia e Spoleto, particolarmente sotto pressione a causa dell'espansione del virus degli ultimi giorni; saranno operativi già da lunedì” lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “Solo con spirito di unità e solidarietà il Paese riuscirà a superare questo difficile momento. Nonostante il periodo di difficoltà Regione Lombardia mette a disposizione il proprio personale sanitario, che ben conosce la drammaticità della situazione in cui si trovano i colleghi dell'Umbria, per trasferire l'esperienza e le buone pratiche acquisite in questo anno nell'aiutare i pazienti più gravi” ha aggiunto Fontana (Rem)