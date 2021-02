Milano: Fratelli d'Italia, riattivazione Area C decisione assurda e inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza e consigliere comunale di Fratelli d'Italia la decisione del Comune di Milano di riattivare Area C a partire da mercoledì 24 febbraio è "assurda, perché porterà ancora più pendolari a rinunciare all'automobile e ad affollare i mezzi pubblici, aumentando il rischio di contagio da coronavirus. Inoltre, non comporterà nessun vantaggio in termini di riduzione dell'inquinamento, come hanno già dimostrato i valori di Pm10 registrati nei periodi di lockdown". "Riattivare Area C - aggiunge in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, Andrea Mascaretti - mette a rischio la salute dei cittadini aumentando le presenze sui mezzi pubblici e conseguentemente il rischio di diffusione del contagio". "Impedire ai cittadini meno abbienti di andare in automobile vuol dire condannarli a maggiori rischi e alla certezza di muoversi in un ambiente meno salubre. Una politica, quella della giunta Sala, che si accanisce sui più deboli. Assolutamente inaccettabile. Procederemo nelle sedi opportune per dire no a questa ingiustizia", conclude Mascaretti. (Com)