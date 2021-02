Business news: Singapore, con le obbligazioni verdi il governo chiama all’azione il settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del governo di Singapore di finanziare progetti infrastrutturali attraverso l’emissione di obbligazioni verdi dovrebbe chiamare all’azione il settore privato, contribuendo ad aumentare domanda e offerta di finanziamenti verdi. Lo scrive il portale “Channel News Asia”, ricordando come il 16 febbraio scorso il vice primo ministro Heng Swee Keat abbia annunciato, nel quadro della presentazione della bozza di bialancio, l’emissione di obbligazioni verdi su una serie di progetti pubblici infrastrutturali, alcuni dei quali già identificati per un valore complessivo di 19 miliardi di dollari. “Gli sforzi per la sostenibilità richiedono capitali. La finanza verde sarà un fattore importante”, ha dichiarato Heng nell’occasione. “L’emissione di obbligazioni verdi da parte del governo contribuirà a rafforzare la liquidità di mercato, ad attrarre capitali e investitori e a fare di Singapore un hub della finanza verde”, ha aggiunto il ministro delle Finanze. (Fim)