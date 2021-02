Roma: folla e assembramenti in centro, chiusure su via del Corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro di Roma è stato preso d'assalto con scene di folla e assembramenti, nonostante l'allerta Covid. Nel pomeriggio, infatti, la polizia locale è intervenuta con chiusure a "soffietto" su vari punti di via del Corso e strade limitrofe. Si tratta di chiusure e isolamenti temporanei per far defluire le persone che avevano creato affollamenti eccessivi. Da questa mattina pattuglie della polizia locale sono state dislocate su tutta la città, con monitoraggio delle aree più soggette ad assembramenti e rafforzamento della vigilanza. Inoltre, anche questo fine settimana, il Questore di Roma, Carmine Esposito, con apposita ordinanza di servizio, ha predisposto mirati servizi da parte della Polizia di Stato per i controlli finalizzati ad armonizzare le attività attualmente consentite con il necessario rispetto del distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Particolare attenzione è rivolta alla gestione di alcuni spazi pubblici e con riferimento ai ristoranti e agli esercizi commerciali che, come già accaduto in precedenti circostanze, potrebbero essere meta di un notevole afflusso di persone soprattutto all'esterno. Sono state predisposte come di consueto, un congruo numero di transenne da posizionare nelle aree individuate, in particolare al fine di creare un corridoio per il traffico pedonale in transito nell'area di piazza del Popolo e nell'area del Pincio e per un eventuale contingentamento dell'afflusso pedonale nell'area del Tridente. (Rer)